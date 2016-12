foto Da video Correlati GUARDA IL VIDEO

14:28

- Ihanno rapitoche ora è legato e imbavagliato in un camerino in attesa di essere utilizzato per un fantomatico "numero"... Come andrà a finire? Il video è diventato subito un fenomeno della Rete, e non fa che incrementare l'attesa per ildella truppa di pupazzi animati ideati dain uscita a febbraio.