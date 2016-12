"Harry Potter addio, sono diventato grande"

foto Ufficio stampa 11:07 - Daniel Radcliffe, diventato celebre per il ruolo del maghetto Harry Potter, è pronto a voltare pagina. L'attore è stato infatti scelto come protagonista per il ghost-thriller "The Woman in Black", tratto dal best-seller di Susan Hill. "Un'opportunità per una vera reinvenzione con un ruolo più adulto e dark - ammette James Watkins, regista del film - Un viaggio che reputavo affascinante e per cui consideravo Daniel pronto". , diventato celebre per il ruolo del maghetto, è pronto a voltare pagina. L'attore è stato infatti scelto come protagonista per il ghost-thriller "", tratto dal best-seller di Susan Hill. "Un'opportunità per una vera reinvenzione con un ruolo più adulto e dark - ammette James Watkins, regista del film - Un viaggio che reputavo affascinante e per cui consideravo Daniel pronto".

Nel film l'ex maghetto si cala nei panni di Arthur Kipps, un avvocato londinese d'epoca vittoriana, che viene assunto per occuparsi dell'eredità di una cliente recentemente scomparsa. Un compito che lo porta in uno sperduto villaggio, ad indagare su un misterioso fantasma in cerca di vendetta.

"In 'The Woman in Black' c'è la mia migliore interpretazione - ha ammesso Radcliffe - all'altezza di quanto ho dato nell'ultimo film di Harry Potter, che per una volta mi ha soddisfatto. Spero di aver fatto qui ancora meglio".



Per la giovane star di Hollywood è un momento d'oro, tanto che ha già in cantiere un altro importante progetto. Daniel sarà infatti protagonista di "Kill Your Darlings", in cui vestirà i panni di Allen Ginsberg, poeta simbolo della beat-generation.