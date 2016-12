Arisa, in un libro "il lato amaro della vita"

foto LaPresse 09:59 - Giudice di "X Factor 5", in gara al prossimo Festival di Sanremo e, nel frattempo, romanziera all'esordio. Arisa pubblica la sua prima fatica letteraria, "Il paradiso non è granché". "Nel romanzo ho tirato fuori il mio lato amaro - racconta a "Gente" -, tipico di chi è abituato a impressionare con la comicità. Per scrivere ho attinto ai racconti della mia famiglia, alla mia fantasia, alla vita di chi mi ha sempre circondato". - Giudice di", in gara al prossimoe, nel frattempo, romanziera all'esordio.pubblica la sua prima fatica letteraria, "". "Nelho tirato fuori il mio lato amaro - racconta a "" -, tipico di chi è abituato a impressionare con la comicità. Per scrivere ho attinto ai racconti della mia famiglia, alla mia fantasia, alla vita di chi mi ha sempre circondato".

Nel romanzo Arisa racconta di Marisa, alter ego della cantante, che nei primi capitoli assomiglia molto a mamma Assunta. "Amava cantare al pascolo - spiega -, ma che possibilità aveva di tentare il successo una ragazza degli anni 70 in Basilicata? Zero. E allora interpretava per noi Little Tony e Nada, intonando la musica della radio".



Nel libro anche un personaggio ispirato all'ex fidanzato della cantante, Giuseppe Anastasi: "Hai presente l'amore spensierato, quello assoluto con cui condividi tutto? - dice lei - Però poi vedevo che le luci si concentravano su di me. E questo ci ha allontanato. Ero impreparata. Ma non c'è mai stato rancore".



Riguardo alla prossima avventura di Sanremo avverte: "Vedrete un'Arisa nuova. Porterò 'La notte', che parla di una ragazza che scrive su un foglio il dolore per la perdita di un'amore. E per la solitudine che ti assale in quei momenti".