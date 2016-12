Si è spenta la voce di Etta James

foto Ap/Lapresse Correlati UNA VOCE INDIMENTICABILE

VITA DI EMOZIONI 18:45 - E' morta all'età di 73 anni Etta James, una delle più grandi voci del Ventesimo secolo. Interprete tra R&B, gospel e blues, ha lanciato successi come "At Last", "Tell Mama" e "All I Could Do Was Cry". Nella sua carriera ha vinto 4 Grammy e 17 Blues Music Awards. Ricoverata a dicembre, l'artista era uscita dall'ospedale di Riverside, in California, il 6 gennaio per morire nella sua casa. Ha perso una lunga battaglia contro la leucemia. - E' morta all'età di 73 anni, una delle più grandi voci del Ventesimo secolo. Interprete tra R&B, gospel e blues, ha lanciato successi come "". Nella sua carriera ha vinto 4 Grammy e 17 Blues Music Awards. Ricoverata a dicembre, l'artista era uscita dall'ospedale di Riverside, in California, il 6 gennaio per morire nella sua casa. Ha perso una lunga battaglia contro la leucemia.

Etta James ha avuto una vita turbolenta segnata da episodi di droga e povertà, ma è riusciuta a mettere tutta la sua angoscia nella musica e nelle sue interpretazioni.



Il vero nome era Jamesetta Hawkins ed è nata a Los Angeles nel 1938, la cantante è stata abbandonata dalla madre da piccola ed è cresciuta con i nonni e alcune famiglie affidatarie. I primi passi nel mondo della musica risalgono ai primi anni 50 con il gruppo Creolettes, il primo successo è "Io Rullo Henry" del 1955.



Nel 60 ha firmato come solista presso la casa discografica Chess Records nel 1960, dando il via alla sua lunga carriera. Ha lavorato con produttori come Harvey Fuqua e Ralph Bass e sbancato le classifiche con "My Dearest Darling" e "All I Could Do Is Cry". Leonard Chess ha subito individuato un enorme potenziale nella sua voce e nel 1961 arriva la storica la ballata "At Last". La canzone è stata un enorme successo ed è rimasta la sua canzone di punta.



Etta nonostante il suo successo ha iniziato a far uso di cocaina nella metà degli anni 60 e tutto questo si è riversato, inevitabilmente nella sua carriera. E' stata anche ricoverata in un ospedale psichiatrico a Los Angeles, non fermandosi a cantare. Tanto che ha messo a segno un altro successo: "Tell Mama" nel 1967.



Negli anni 70 è stata impegnata in qualche tour nei club per mantenersi, i Rolling Stones l'hanno portata in tournée nel 1978, svelando la sua musica ad una nuova generazione di fan del rock. Nello stesso anno ha firmato per la Warner Brothers per pubblicare il disco "Deep in the Night" con Jerry Wexler. E' ricascata nella droga nel 1980 ma è dopo il ricovero presso la celebre clinica Betty Ford nel 1988 che ha ricominciato a risollevarsi. E' stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1994.



Ancora in tour fino a due anni fa quando le è stata diagnosticata la leucemia. Nel 1997 Etta James ha dichiarato alla rivista Rolling Stone: "La vita con me è stata dura ma allo stesso tempo buona. Se dovessi tornare indietro e fare tutto da capo, vorrei vivere nello stesso modo".