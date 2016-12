Miss Italia contro l'agente di Sharon Stone

11:30 - Guai all'orizzonte per Sharon Stone. La patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani, ha infatti depositato in Procura a Roma una denuncia-querela contro l'agente della diva. Nell'agosto del 2010, il concorso pagò alla Stone l'intero cachet, in vista della sua partecipazione al concorso di bellezza. L'attrice, però, non presenziò per motivi di salute, restituendo solo una parte del compenso già intascato.

Nella denuncia si racconta che a fine agosto la Mirigliani venne a sapere che se si voleva la diva alla finalissima di "Miss Italia" bisognava intervenire come concorso, perché la Stone non si sentiva garantita dal pagamento posticipato. La Mirigliani accettò - spiega - per evitare di mandare a monte il progetto artistico di Milly Carlucci, conduttrice della kermesse.



Si prevedeva inoltre la presenza della diva anche in alcune anteprime e spot, progetti per cui l'attrice aveva già concesso la sua immagine. Ma da allora l'agente della star ha restituito solo 100.000 euro, sui 156.000 intascati.