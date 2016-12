Fernando Vitale: "Basta con il porno"

foto Ufficio stampa Correlati LE IMMAGINI DEL "TRONISTA DEL PORNO" 11:10 - Il suo ingresso nel mondo dell'hard, dopo essere stato un volto celebre del pomeriggio per famiglie di "Uomini e donne" aveva fatto scalpore. Adesso Fernando Vitale, dopo due anni e mezzo dedicati al porno dice basta. "Non rinnego nulla - ha detto ad Hardcelebrity -, ma adesso ci sono dei nuovi progetti". Qualcuno parla di un futuro in radio, altri sussurrano di una scelta dettata... dal cuore. - Il suo ingresso nel mondo dell'hard, dopo essere stato un volto celebre del pomeriggio per famiglie di "Uomini e donne" aveva fatto scalpore. Adesso Fernando Vitale, dopo due anni e mezzo dedicati al porno dice basta. "Non rinnego nulla - ha detto ad Hardcelebrity -, ma adesso ci sono dei nuovi progetti". Qualcuno parla di un futuro in radio, altri sussurrano di una scelta dettata... dal cuore.

E così il "Tronista del porno italiano" lascia il campo. Dopo soli due anni e mezzo (per quanto intensi con 51 film all'attivo...), lui che aveva lanciato il guanto di sfida a Rocco Siffredi decide di dedicarsi ad altro.



"Non ho mai nascosto la mia passione per la musica e non nego che mi piacerebbe fare il deejay - ha detto -, però è ancora molto prematuro e preferisco non anticipare nulla. Insomma vi lascio con un po' di suspence..."



I fan (e le fan in lutto) potranno consolarsi con l'ultima sua "fatica", "BudaPest", di cui ha appena terminato le riprese. Sicuramente non è un addio con rancore: "Ringrazio tutti coloro che nel mondo dell'hard mi sono stati vicini e mi hanno aiutato. Non dimenticherò mai i tanti amici registi, produttori, cameramen e tecnici. E ringrazio soprattutto il mio pubblico e i miei fans che non hanno mai mancato occasione di farmi sentire il loro calore".