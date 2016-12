Cannes, Moretti presidente di giuria

foto LaPresse 08:57 - L'attore e regista italiano Nanni Moretti presiederà la giuria del 65/mo Festival di Cannes che si svolgerà dal 16 al 27 maggio. Lo hanno annunciato gli organizzatori del Festival in un comunicato. Nanni Moretti, 58 anni, ha finora presentato sei film al Festival di Cannes, fra i quali "Habemus Papam" lo scorso anno, ed è stato membro della giuria nel 1997, durante il cinquantenario di Cannes. "Per me è un onore e una gioia" ha commentato. - L'attore e regista italianopresiederà la giuria del 65/moche si svolgerà dal 16 al 27 maggio. Lo hanno annunciato gli organizzatori del Festival in un comunicato. Nanni Moretti, 58 anni, ha finora presentato sei film al Festival di Cannes, fra i quali "Habemus Papam" lo scorso anno, ed è stato membro della giuria nel 1997, durante il cinquantenario di Cannes. "Per me è un onore e una gioia" ha commentato.

Nanni Moretti, nato nel 1953 a Brunico (in provincia di Bolzano) ha firmato la regia di molti film tra i quali "La messa è finita" (1985), "Palombella rossa" (1989), "Caro Diario" (1993), "La Stanza del figlio" (per il quale ha ricevuto la Palma d'Oro nel 2011) e "Il Caimano" (2006).



Per Thierry Fremaux, delegato generale dle Festival di Cannes, "Nanni Moretti è un autore importante, molto in alto nel mio patheon personale". Questa scelta si giustifica inoltre dal fatto che "Cannes ha avuto tre presidenti americani in quattro anni e quindi ben venga il ritorno di un europeo" ha aggiunto. Nanni Moretti succede a Robert De Niro nel 2011, Tim Burton nel 2010, Isabelle Huppert nel 2009 e Sean Penn nel 2008.



"E' una gioia, un onore e una grande responsabilità presiedere la giuria del festival cinematografico più prestigioso del mondo e che si svolge in un paese che ha sempre avuto nei confronti del cinema attenzione e rispetto" ha dichiarato Moretti accettando l'invito che gli è stato rivolto.



"Come regista, ho sempre vissuto con emozione la partecipazione dei miei film al Festival di Cannes. Ricordo anche con gioia la mia esperienza come membro della giuria durante l'edizione del cinquantenario" ha detto Nanni Moretti aggiungendo che "come spettatore conservo fortunatamente la stessa curiosità di quando era ragazzo e quindi è per me un grande privilegio intraprendere questo viaggio nel cinema mondiale contemporaneo".