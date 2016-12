Il Boss demolisce tutti con "Wrecking Ball"

foto Ufficio stampa 16:43 - Bruce Springsteen torna e lo fa con il suo ultimo album, "Wrecking Ball". Il Boss prende per mano il suo pubblico conducendolo in un viaggio alla scoperta degli aspetti più controversi del mondo moderno. Uno sguardo inedito sulla realtà contemporanea. Il disco, in uscita il 6 marzo, è stato anticipato dal singolo "We Take Care of Our Own". torna e lo fa con il suo ultimo album, "". Il Boss prende per mano il suo pubblico conducendolo in un viaggio alla scoperta degli aspetti più controversi del mondo moderno. Uno sguardo inedito sulla realtà contemporanea. Il disco, in uscita il 6 marzo, è stato anticipato dal singolo "We Take Care of Our Own".

"Bruce ha scavato più possibile per arrivare a questa visione della vita moderna - ha dichiarato Jon Landau, storico manager di Springsteen - I testi raccontano una storia che non si sente da nessun'altra parte e la musica è la più innovativa che abbia realizzato negli ultimi anni".



Un album che promette di incantare vecchi e nuovi estimatori del Boss, come ammette lo stesso Landau "Le composizioni sono tra le migliori della sua carriera, e sia i fan della prima ora sia coloro che scoprono Bruce per la prima volta avranno molti motivi per amare Wrecking Ball".



In Italia, il tour, promosso da Barley Arts, farà tappa il 7 giugno allo stadio Meazza di MILANO, il 10 giugno a FIRENZE, Stadio Franchi e l’11 giugno a TRIESTE allo Stadio Nereo Rocco.