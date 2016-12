Michael: "Io nudo sul set? Papà è orgoglioso"

foto The Hollywood Reporter Correlati NUOVO SEX SYMBOL 09:09 - L'attore del momento è lui: Michael Fassbender. La star di "Shame", candidato ai Golden Globe come miglior attore ma non è escluso che venga nominato anche per gli Oscar. Ha fatto parlare di sè grazie ad una scena del film, in cui appare completamente nudo. In una lunga intervista a The Hollywood Reporter, l'attore ha rivelato cosa gli ha detto il padre quando lo ha visto nudo nel film: "Sono orgoglioso di te". - L'attore del momento è lui:. La star di "", candidato ai Golden Globe come miglior attore ma non è escluso che venga nominato anche per gli Oscar. Ha fatto parlare di sè grazie ad una scena del film, in cui appare. In una lunga intervista a The Hollywood Reporter, l'attore ha rivelato cosa gli ha detto il padre quando lo ha visto nudo nel film: "Sono orgoglioso di te".

Fassbender rivela come si è preparato al meglio per interpretare il sessuomane Brandon. "Ho frequentato un centro di recupero per malati di sesso - racconta -. Era giusto scavare in profondità il personaggio di Brandon ed è stata molto utile questa esperienza basata sul confronto con altre persone che avevano il suo stesso problema. Comunque non mi sono sentito imbarazzato per le scene di nudo, questo grazie al regista Steve McQueen che ha concentrato le riprese più hot in 25 giorni e abbiamo girato le sequenze tutte in una volta".



Michael ha visto solo una volta il film per intero ed è stato al Festival di Venezia: "Con me c'era mio padre e quando si sono viste le scene in cui ero nudo frontalmente era tutto orgoglioso di me". E l'Oscar? "Sarebbe un qualcosa in più ma una occasione giusta per portare mia mamma sul red carpet".



Il 2011 è stato un anno molto intenso per Fassbender, che ha girato ben sei film, destreggiandosi tra i ruoli più disparati: è stato un supereroe in "X-Men: L'Inizio", un nobile nel film in costume "Jane Eyre" e lo psichiatra Carl Jung in "A Dangerous Method".



Ma anche lontano dal set Michael ammette di essere stimolato dalle sfide estreme, come i lanci nel vuoto. "Ero legato all'istruttore, che era dietro di me - racconta Fassbender - Per 50 secondi mi sono sentito in caduta libera, con il cervello che mi diceva 'cosa diavolo stai facendo?'. E' stata una sensazione davvero pazzesca!"



L'attore tedesco è attualmente impegnato nelle riprese di "Prometheus" di Ridley Scott, che uscirà il prossimo autunno.