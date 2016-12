Incassi record per "Benvenuti al Nord"

foto Ufficio stampa Correlati QUANTE RISATE SUL SET! 16:10 - Un esordio in sala da record e "Benvenuti al Nord" fa il botto. Il film di Luca Miniero, distribuito da Medusa che lo ha anche prodotto in collaborazione con Cattleya, sequel di "Benvenuti al Sud", ha incassato il 18 gennaio quasi 1 milione e mezzo di euro (1.320.790), per un totale di quasi 204.000 spettatori paganti. - Un esordio in sala da record e "" fa il botto. Il film di Luca Miniero, distribuito da Medusa che lo ha anche prodotto in collaborazione con Cattleya, sequel di "Benvenuti al Sud", ha incassato il 18 gennaio(1.320.790), per un totale di quasi 204.000 spettatori paganti.

Una cifra fra le più alte mai raggiunte in Italia da un film nel primo giorno di programmazione in sala. Un risultato che vale 'doppio', se si considera che è stato realizzato in un giorno feriale (mercoledì) in cui viene applicato il prezzo ridotto in tutte le sale.



Per Medusa anche un altro record: tre suoi film, infatti, occupano le prime tre posizioni del box office: alle spalle di “Benvenuti al Nord” sono piazzati “Immaturi” di Paolo Genovese che ha ormai raggiunto quota 10 milioni (9.716.225 euro, incasso di ieri 122.925) e “La Talpa” di Tomas Alfredson (totale 1.371.182, ieri 86.077).



LETTA: "ESORDIO BENVENUTI AL NORD FA SPERARE"

"Sarà anche presto per dirlo, ma certamente il vertice di incasso toccato all'esordio dal film di Luca Miniero fa ben sperare. Lo ritengo molto valido anche perché si tratta di un sequel. E la vita dei sequel non è sempre facile, anzi. In Italia, soprattutto, c'è qualche pregiudizio perché non è nella nostra attuale ottica cinematografica". Esprime così la sua soddisfazione Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa - in una dichiarazione all'agenzia Ansa.