"Terraferma" bocciato e non andrà agli Oscar

Emanuele Crialese ha commentato l'esclusione del suo film, "Terraferma", dalla corsa degli Oscar per miglior film straniero.: "Penso al futuro! Sono in Brasile! Congratulazioni a tutti quelli che ce l'hanno fatta". "Terraferma" non è stato inserito nella lista dei nove opere, che poi diventeranno cinque in lizza per l'Oscar dedicato al Migliore film straniero. E' dal 1999 con "La vita è bella" di Benigni che l'Italia non convince l'Academy.

Dunque l'Academy ha comunicato la lista dei nominati, tra cui spicca il favorito, l'iraniano "Una separazione" di Asghar Farhadi, già vincitore del Golden Globe. Nominati anche il film noir belga "Bullhead" di Michael R. Roskam, il canadese "Monsieur Lazhar" di Philippe Falardeau, il danese "Superclasico" di Christian Madsen, il tedesco "Pina di Wim Wenders, l'israeliano "Footnote" di Joseph Cedar, il marocchino "Omar Killed me" di Roschdy Zem, il polacco "In Darkness" di Agnieszka Holland e il taiwanese "Warriors in the Raimbow: Seeding Bale" di Wei Te-sheng.



Rimane immutato dunque il palmares italiano, con le sue ventisette nomination e i dodici premi vinti nella storia della manifestazione. L'ultimo Oscar vinto da un film italiano risale al secolo scorso, era il 1999 quando Roberto Benigni ritirò dalle mani di Sofia Loren, con quella indimenticabile passeggiata sugli schienali delle poltrone, il premio per "La vita è Bella". Il film di Crialese, centrato sul fenomeno dell'immigrazione e ambientato in Sicilia, non ha colpito la giuria dell'Academy.