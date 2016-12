Kerry Washington: "Le lesbiche non mi amano"

foto Details Correlati OCCHI MAGNETICI 10:55 - Ha recitato in film diversi tra loro ma che hanno avuto successo di pubblico e critica da "I Fantastici 4" a "L'ultimo re di Scozia". La 34enne Kerry Washington è una certezza nel mondo di Hollywood. Attualmente è impegnata in una serie tv, "Scandal", presto torna sul set di "Django Unchained" di Quentin Tarantino. L'attrice si è fatta un piccolo regalo e ha posato più sensuale che mai per la rivista glamour Details. - Ha recitato in film diversi tra loro ma che hanno avuto successo di pubblico e critica da" a". La 34enneè una certezza nel mondo di Hollywood. Attualmente è impegnata in una serie tv,, presto torna sul set di "" di. L'attrice si è fatta un piccolo regalo e ha posato più sensuale che mai per la rivista glamour Details.

Tanti ruoli sfaccettati ma sempre amata dal pubblico, come spiega Kerry stessa nell'intervista al magazine: "Quando i ragazzini mi vedono per strada mi indicano e urlano 'ma tu se la ragazza de 'I Fantastici 4'! Poi vado in Europa e si ricordano di me per 'L'ultimo re di Scozia'. Quando mi capita di incrociare una lesbica mi dice 'Tu mi odi' per quella scena di sesso saffico in 'Ray'".



Occhi magnetici e fisico mozzafiato, sono le carte che hanno permesso a Kerry di sfondare a Hollywood. Quentin Tarantino l'ha notata subito e l'ha voluta a tutti i costi sul set del prossimo film. C'è da scommettere che anche stavolta la sensuale star del cinema conquisterà i suoi fan.