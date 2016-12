Nathalie: "Io, Amedeo e Snoop Dogg"

foto Ufficio stampa Correlati RIVELAZIONE SEXY 08:12 - Al "Grande Fratello 12" Amedeo ha resistito alle avance di Chiara. Adesso che la fidanzata Nathalie Cadlini esce allo scoperto si capisce il perché. La 19enne brasiliana trapiantata a Lugano, infatti, non solo è bellissima ma è anche brava. Tanto che Snoop Dogg l'ha scelta come protagonista del nuovo video di "Play me a like a violin". "Grazie a Facebook ho conosciuto Amedeo e lavorato per Snoop Dogg", racconta a Tgcom24. - Al "ha resistito alledi. Adesso che la fidanzataesce allo scoperto si capisce il perché. Latrapiantata a, infatti, non solo è bellissima ma è anche brava. Tanto chel'ha scelta come protagonista del nuovo video di "". "Grazie a Facebook ho conosciuto Amedeo e lavorato per Snoop Dogg", racconta a

Cominciamo dal tuo lavoro...

Sono una modella e ho appena finito di girare un video per Snoop Dogg (il disco uscirà a marzo 2012 prodotto dalla Hi Klass music in partnership con Blanco Y Negro, ndr). Ed è stato davvero emozionante, è stato come realizzare un grande sogno.



Ci racconti com'è nata questa collaborazione?

Abbiamo una amica in comune su Facebook e ho scoperto che stava facendo i casting, così mi sono proposta e mi hanno presa. E' nato tutto per caso...



Quali sono i tuoi progetti?

Mi piacerebbe imparare il francese e il tedesco, anche se parlo già tantissime lingue. E venire a vivere in Italia. Mi piace tutto del vostro Paese, il clima, il cibo e la gente. Amedeo ne è una dimostrazione.



Già, Amedeo, come vi siete conosciuti?

Premetto che io non credevo molto in Facebook, ma dopo essermi iscritta Amedeo mi ha chiesto l'amicizia e da lì è cominciata la nostra storia d'amore.



Che dura da quanto tempo?

Un anno. Prima del Gf ci vedevamo ogni dieci giorni. All'inizio non è stato facile, soprattutto per la distanza. Io vivo a Lugano e lui a Napoli, ma l'amore ha eliminato le distanze.



E non sei neanche un po' gelosa della sua amicizia con Chiara?

Gelosa mai, all'inizio mi dava un po' fastidio, ma si è visto com'è andata a finire...



Come lo vedi adesso che è diventato famoso?

Ha realizzato il suo sogno e sono felice. Lo seguo, spero che vinca lui anche se secondo me a trionfare sarà Ilenia.







Santo Pirrotta