Williams: "Ho superato la morte con Marilyn"

Michelle Williams, fresca vincitrice del Golden Globe per la sua interpretazione in "My Week With Marilyn", si racconta a tutto tondo sulle pagine di GQ. Il ruolo di Marilyn le è entrato nel cuore perché anche lei, come l'icona sexy di Hollywood, non ha avuto una vita facile. La morte del compagno Heath Ledger, nel 2008, è stata una prova durissima da affrontare ma ora Michelle è riuscita a voltare pagina.

Ora Michelle si è lasciata alle spalle quel brutto periodo e in "My Week With Marilyn" appare più in forma che mai nei panni dell'icona sexy per eccellenza. "Ricordo perfettamente il momento in cui, vestita da Marilyn, ho camminato dal mio camerino fino allo studio di registrazione - racconta la Williams - C'erano tre o quattro uomini riuniti vicino ad un camion e ricordo che mi seguirono con lo sguardo per tutto il tempo".



"Per la prima volta provai piacere ad essere guardata in quel modo - continua l'attrice - Un piacere che era mio, non loro. Fu allora che mi venne in mente che forse Marylin provava la stessa sensazione quando passeggiava sulla spiaggia".