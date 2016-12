Adele: "Il mio fidanzato è divorziato"

"Questa è la prima e l'ultima volta che intervengo parlando sulla mia relazione con Simon", così inizia il breve comunicato della 23enne Adele nella sezione Blog del sito ufficiale. Il tono della smentita è serio e sicuramente l'artista sarà rimasta male quando di mattina ha sfogliato i tabloid inglesi. Infatti il Daily Mail aveva rivelato che Simon non solo era sposato ma anche padre. Inoltre il giornale sosteneva che Simon sulla carta è molto diverso da Adele.



Anzitutto l'imprenditore ha quattordici anni più di lei e ha sempre vissuto una vita agiata. Basti pensare che la famiglia vive in una casa da un milione di sterline in Florida. Adele invece è cresciuta con una madre single in un quartiere popolare. Ma il loro amore è grande. Simon si è sposato con la stilista Clary Fisher nell'estate del 2004 ed hanno una figlia di cinque anni. Il loro matrimonio però è naufragato e si sono separati. Konecki non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione su tutta la faccenda, ma ci ha pensato la fidanzata ad intervenire.