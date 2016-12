Le porte in faccia della Mulligan

foto Ap/Lapresse Correlati PROMESSA DEL CINEMA 12:57 - Carey Mulligan, star del film scandalo "Shame", confessa che gli insegnanti del Drama Centre London, durante il suo provino per entrare nella scuola, le dissero chiaro e tondo di cambiare mestiere. Le consigliarono anzi di intraprendere una carriera come presentatrice della TV dei ragazzi. Lei - per fortuna - non li ha ascoltati e ha collezionato un successo dietro l'altro arrivando anche, nel 2009, ad un passo dall'Oscar. , star del film scandalo "", confessa che gli insegnanti del, durante il suo provino per entrare nella scuola, le dissero chiaro e tondo di cambiare mestiere. Le consigliarono anzi di intraprendere una carriera come presentatrice della TV dei ragazzi. Lei - per fortuna - non li ha ascoltati e ha collezionato un successo dietro l'altro arrivando anche, nel 2009, ad un passo dall'Oscar.

"Al posto di frequentare l'università, cercai di entrare in molte accademie di recitazione - confessa la Mulligan - ma mi rifiutarono tutte. La Drama Centre London mi consigliò addirittura di gettare la spugna come attrice e intraprendere una carriera come presentatrice per la tv dei bambini!".



L'attrice ammette tuttavia che si presentò al provino con un pezzo poco adatto alla situazione "Recitai un monologo in cui interpretavo una donna che tenta di togliersi la vita tagliandosi le vene". Ironia della sorte per il suo ruolo in "Shame", in cui interpreta la sorella suicida del protagonista, la Carey ha invece ricevuto critiche entusiaste.