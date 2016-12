Ivana Spagna: "Torno a farvi ballare"

foto Ufficio stampa Correlati IVANA SEMPRE MAGNETICA 11:12 - Più che un ritorno alle origini per Ivana Spagna è "un passo avanti". Perché la cantante di "Easy Lady" torna sulla scena musicale con un album di inediti tutto in inglese. "Four" vanta la collaborazione con musicisti di fama mondiale (da Ronnie Jones a Fabrizio Bosso) e regala ritmi a cavallo tra il soul e il funky, gli stessi che ne hanno decretato il successo internazionale. E Sanremo? "Ci ho messo una pietra sopra", dice la cantante a Tgcom24. - Più che un ritorno alle origini perè "un passo avanti". Perché la cantante di "" torna sulla scena musicale con unditutto in. "" vanta la collaborazione con musicisti di fama mondiale (da) e regala ritmi a cavallo tra ile il, gli stessi che ne hanno decretato il successo internazionale. E? "Ci ho messo una pietra sopra", dice la cantante a

Ivana, con "Four" è un ritorno al passato, canti di nuovo in inglese...

Per me è tutt'altro che un ritorno alle origini. Anzi, è Spagna che va avanti. E' un album nato così, solo per la voglia di cantare. Io canto in inglese da una vita, da quando avevo 12 anni o poco più e facevo ballare la gente nelle discoteche, mi viene naturale.



Che differenza c'è tra cantare in italiano e in inglese?

L'italiano è bello per i lenti, l'inglese invece è più fluttuante, è tutta una questione di desinenze...



Nell'album ci sono collaborazioni importanti con musicisti del calibro di Dominic Miller e Fabrizio Bosso...

E' stata una cosa bellissima, nata spontaneamente. Sentire questi grandi musicisti che suonavano per me è stata davvero una grande emozione, un grande regalo. Non potevo chiedere di più.



Perché si chiama "Four"?

E' il mio numero preferito, che mi accompagna da sempre. Quattro sono i componenti della mia famiglia, io sono nata il 16 che è un multiplo di 4, ogni volta faccio le cose per 4 volte... e allora mi sono detta perché non chiamarlo four?



C'è una canzone a cui sei legata di più?

Mi piacciono tutte, ma le emozioni del rap che mi ha regalato Ronnie Jones nell'inciso di "I Know why" è stata immensa. Con lui duetto anche in "Like An Angel".



Hai presentato una canzone a Sanremo?

C'era un progetto di una canzone scritta da Danilo Amerio, ma poi con l'uscita del disco tutto in inglese ho lasciato perdere. Sanremo mi ha dato ma mi ha anche tolto tanto. Spesso con critiche ingiustificate, che però fanno parte del gioco. Io però ci ho messo una bella pietra sopra. Non credo che tornerò.



E cosa pensi del cast?

Mi incuriosisce la coppia Bertè-D'Alessio, Loredana è un uragano e movimenterà di sicuro il festival.



I talent musicali ti piacciono?

E' giusto che ci siano perché fanno uscire tanti talenti. E poi c'è la regina, Maria De Filippi, che ha un fiuto pazzesco. E' bravissima perché non solo lancia i ragazzi ma li segue e li protegge. Non li abbandona mai.



Ivana, un accenno anche a "Briciola", il tuo ultimo libro dedicato alla lotta all'abbandono degli animali.

Io amo gli animali, vivo con quattro gatti (è un numero che ritorna) e ho voluto scrivere una fiaba che raccontasse ai bambini quanto sono importanti per noi gli animali. Ne vedo tanti abbandonati in autostrada e ogni volta mi si stringe il cuore.



Che momento è questo per Spagna, c'è spazio per l'amore?

E' un periodo di grande energia, sono molto serena. Per quanto riguarda l'amore, invece, crescendo mi sono accorta che non è una fiaba.

