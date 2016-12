Beyoncé shock: diventa bianchissima

foto Ufficio stampa Correlati SEXY PANTERA SUL PALCO 09:32 - La neo mamma Beyoncé ancora una volta nell'occhio del ciclone di Blog e siti specializzati di musica. Sotto accusa una delle foto promozionali dell'album "4" (uscito lo scorso anno con scarse vendite) in cui è ritratta languida sulla pelle di ghepardo. Fin qui niente di male. Ma è la sua pelle chiarissima ad aver destato scalpore. Si è sottoposta ad un trattamento 'smacchiante' come Michael Jackson oppure è opera del photoshop? - La neo mammaancora una volta nell'occhio del ciclone di Blog e siti specializzati di musica. Sotto accusa una delle foto promozionali dell'album "" (uscito lo scorso anno con scarse vendite) in cui è ritratta languida sulla pelle di ghepardo. Fin qui niente di male. Ma è la sua pelle chiarissima ad aver destato scalpore. Si è sottoposta ad un trattamento 'smacchiante' comeoppure è opera del photoshop?

In realtà la foto risale ad un servizio scattato prima della gravidanza e in concomitanza per il lancio del disco "4". Non si sa perché sia uscita adesso, forse per destare polemiche o per far parlare ancora di sé.



Di certo la star c'è riuscita. C'è chi l'accusa di aver tradito le proprie origini, voltando le spalle alla comunità afro-americana alla quale appartiene. E non è la prima volta che la cantante si tira dietro critiche di questo genere. Già nel 2008 Beyoncé suscitò clamore per la campagna di un famoso marchio di cosmetici nella quale appariva con la pelle schiarita ed i capelli biondi.



La polemica si è inasprita dopo le dichiarazioni di alcuni specialisti dermatologi secondo i quali il colore bianco non sarebbe un semplice ritocco di photoshop bensì di una cura a base di acido cogico e didrossibenzene, sostanze che schiariscono la pigmentazione della pelle.



Anni fa fece scalpore Michael Jackson il quale si sottopose alla stessa cura. Per tutta la vita il cantante, morto nel 2009. E' stato ossessionato dalla mania di diventare bianco. Anche se i familiari e i fan hanno sempre sostenuto che Jacko in realtà era malato di una rara e acuta forma di vitiligine che da una macchiolina porta ad uno sbiancamento quasi totale. Ma non è il caso di Beyoncé.