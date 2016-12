Silvestrin e Balducci, che baci sul set!

foto Tgcom24 Correlati SEX SYMBOL DEL CINEMA 10:44 - Sarà sugli schermi la prossima primavera "Good As you", la prima commedia italiana incentrata sul mondo omosessuale. Il film, diretto da Mariano Lamberti, avrà come protagonisti Enrico Silvestrin e Lorenzo Balducci. Per l'innovativo progetto sono scese in campo anche le gemelle Kessler che hanno reinterpretato la storica "The Lady In The Tutti Frutti Hat", successo di Carmen Miranda e icona del movimento gay. - Sarà sugli schermi la prossima primavera "", la primaincentrata sul mondo. Il film, diretto da Mariano Lamberti, avrà come protagonisti. Per l'innovativo progetto sono scese in campo anche leche hanno reinterpretato la storica "The Lady In The Tutti Frutti Hat", successo di Carmen Miranda e icona del movimento gay.

Nel cast, oltre ad Enrico Silvestrin e Lorenzo Balducci, anche Daniela Virgilio, Micol Azzurro, Elisa Di Eusanio, l'ex tronista Luca Dorigo, Lucia Mascino e Diego Longobardi. "Good As you" è stato scelto come titolo perché è stato uno dei primi slogan del movimento omosessuale, durante le marce di protesta alla fine degli anni '60.



Tratto dall'omonima commedia teatrale, il film di Lamberti racconta con semplicità e ironia l'intreccio e le storie di otto amici, tutti rigorosamente omosessuali. Uomini e donne alle prese con amori, imprevisti, gioie e dolori della vita; in balia di nevrosi sentimentali, frustrazioni lavorative, piccoli e grandi tradimenti.