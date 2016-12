"Grazie al teatro non sono disoccupata"

foto Ufficio stampa Correlati CONTURBANTE SUL PALCO 09:01 - Eva Robin's sbarca al Teatro Litta di Milano dal 19 fino al 29 gennaio con "Il frigo" di Andrea Adriatico. In scena tantissimi personaggi: una psicanalista svitata, una madre crudele, una serva irriverente, un editore megalomane e tanti altri. "Questo spettacolo mi ha salvata dalla disoccupazione! - commenta ironicamente l'attrice a Tgcom24 - Sono affezionata alla madre dispotica perché è sarcastica e regala un senso di amarezza". sbarca al Teatro Litta di Milano dal 19 fino al 29 gennaio con" di Andrea Adriatico. In scena tantissimi personaggi: una psicanalista svitata, una madre crudele, una serva irriverente, un editore megalomane e tanti altri. "Questo spettacolo mi ha salvata dalla disoccupazione! - commenta ironicamente l'attrice- Sono affezionata alla madre dispotica perché è sarcastica e regala un senso di amarezza".

Autore de "Il Frigo" è Copi, argentino emigrato a Parigi e morto di Aids nel 1987, celebre per i fumetti della "Donna seduta" e per la sua capacità di ridere con sprezzante ironia delle disgrazie e delle ingiustizie della commedia umana. Il testo viene qui ricostruito da Andrea Adriatico come un meccanismo a orologeria.



Com'è finita dentro al "Frigo"?

E' stato Andrea Adriatico che molti anni fa mi ha salvata dalla disoccupazione, dall'indigenza e dalla follia. Molta di questa follia poi l'ho riversata in questa meravigliosa piéce ricca di cose amare, eccessive e che portiamo in scena ormai da sei anni.



Uno spettacolo costruito su misura?

Ormai sì. Interpreto moltissimi personaggi e ormai riesco a dar voce, corpo a ciasciuno di loro in maniera automatica e precisa.



A quale personaggio è più legata?

Alla madre dispotica assetata di soldi e ragazzi di colore. Ha un figlio gay a cui vuol prosciugare il denaro. E' molto sarcastica con momenti di estrema drammaturgia, la cattiveria è solo sorvolata.



Ma è vero che c'è un cane sul palco?

Sì e fa la pipì ovunque... In realtà sono io!



Per questo spettacolo è stata nominata al Premio Ubu, ma non ha vinto. Le è dispiaciuto?

Sono rimasta perplessa da questa nomination ma meglio non aver vinto perché se no ci sarebbero state troppe aspettative su di me. Però sono sempre in tempo per ottenere un'altra nomination e magari vincere (ride, ndr)!



Dove la vedremo prossimamente?

Sarò ancora una volta impegnata con Andrea Buscemi per un film, ma con lui ho anche portato a teatro "Pinocchio" che è stata una faticaccia per i sontuosi abiti che ho indossato. Poi da febbraio torno a teatro con "Tutto su mia madre" e credo riprenderemo "Il mercante di Venezia".



INFORMAZIONI Sala Teatro Litta Corso Magenta 24 20123 Milano durata: 60 minuti repliche fino al 29 gennaio Orari da martedì a sabato 20:30 - domenica 16:30 - lunedì riposo Prezzi da 19 a 10 euro Infotel 02.86454545