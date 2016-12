Roberto Bolle schiavo in "Excelsior"

foto Ufficio stampa Correlati BALLETTO MAESTOSO 08:53 - Dopo dieci anni "Excelsior" torna in scena alla Scala di Milano e inaugura la Stagione di Balletti 2011-2012 con il recupero dei fasti di un'epoca e con l'eco del successo al Teatro Bol'šoj. Otto le recite, a partire dal 20 gennaio, di cui una (l'8 febbraio) riservata a Milano Unica, e una pomeridiana nel ciclo Invito alla Scala per Giovani e Anziani. Protagonisti l'étoile Roberto Bolle e l'artista ospite Alina Somova. - Dopo dieci anni "" torna in scena alla Scala di Milano e inaugura la Stagione di Balletti 2011-2012 con il recupero dei fasti di un'epoca e con l'eco del successo al Teatro Bol'šoj. Otto le recite, a partire dal 20 gennaio, di cui una (l'8 febbraio) riservata a Milano Unica, e una pomeridiana nel ciclo Invito alla Scala per Giovani e Anziani. Protagonisti l'étoilee l'artista ospite

Protagonisti del ritorno di Excelsior alla Scala i Primi Ballerini, i Solisti, il Corpo di Ballo, gli Allievi della Scuola e per le prime rappresentazioni, (20, 22 e 25 gennaio) l’étoile Roberto Bolle e l’artista ospite Alina Somova. "Quello dello schiavo è un ruolo 'pirotecnico' - spiega Roberto Bolle - che richiede grande abilità tecnica e potenza fisica. Di solito prediligo ruoli più interpretativi, ma Excelsior è un balletto che affronto volentieri perché è divertente, piace molto al pubblico ed è una produzione indissolubilmente legata al balletto italiano e alla sua storia. Per questo sono felice che venga riproposto in Scala, dove lo ballerò per la prima volta al fianco di Alina Somova, al suo debutto nel ruolo della Civiltà".



Accanto a Alina Somova (La Civiltà) e Roberto Bolle (Lo Schiavo), le prime recite del 20, 22 e 25 gennaio vedranno negli altri ruoli principali, così come al debutto moscovita, Marta Romagna (la Luce), Massimo Garon (l’Oscurantismo), Antonella Albano (La Folgore) e Sabrina Brazzo (la Mora Indiana). Nelle successive recite, a febbraio, nel ruolo della Luce saranno Francesca Podini (2 sera, 8 e 9 febbraio) e Sofia Rosolini (2 pomeriggio e 4); l’Oscurantismo sarà Riccardo Massimi (2 sera, 8 e 9) e Christian Fagetti (2 pomeriggio e 4); lo Schiavo Eris Nezha (2 sera e 8), Antonino Sutera (4 e 9) e Federico Fresi (2 pomeriggio); nel ruolo di Civiltà Antonella Albano (2 pomeriggio, 4 e 9) e Petra Conti (2 sera e 8), in quello della Folgore Chiara Fiandra e in quello della Mora indiana Sofia Rosolini ( 2 sera, 8 e 9) e Beatrice Carbone (il 2 pomeriggio e il 4 febbraio). Le recite vedranno sul podio David Coleman, mentre la serata riservata dell’8 febbraio sarà diretta da Alessandro Ferrari.



INFORMAZIONI TEATRO ALLA SCALA 18, 20, 22, 25 gennaio - 2 (2 rappr.) 4, 8, 9 febbraio / Biglietti da 115 a 10 euro più prevendita Per informazioni: tel. 02/72003744