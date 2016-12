Laurea in Filologia per Roberto Benigni

- Due volte premio Oscar, quasi premio Nobel e ora otto volte Dottore nelle università d'Italia e del mondo. Lui, Roberto Benigni, la più recente pagina della sua straordinaria carriera l'ha scritta al Sud del Belpaese. Ad Arcavacata di Rende, in provincia di Cosenza, l'attore e regista toscano ha ricevuto la laurea honoris causa in Filologia moderna dall'Università della Calabria (UniCal).

Il professore Nuccio Ordine nella laudatio ha sottolineato "l'importante impegno che Benigni ha profuso nell'avvicinare il grande pubblico alla 'Commedia' e ad altri classici con le sue lecturae Dantis che hanno suscitato entusiasmo nelle piazze, nei teatri, nelle aule universitarie, nelle trasmissioni televisive", e "l'impegno civile con cui ha partecipato alle manifestazione per i 150 anni dall'Unità d'Italia".

Le polemiche e il blitz de ' Le Iene'

Attorno a questo evento non sono mancati i colpi di scena, a partire dalla contestazione giovanile nei confronti del Magnifico Rettore Giovanni Latorre, reo di aver limitato al minimo i posti riservati agli studenti all'interno del Teatro Auditorium dell'UniCal, popolato soprattutto da professori e dipendenti. Altrove, anche nell'Aula Magna, sono stati allestiti maxischermi ma l'effetto non è stato lo stesso. Anche perché Benigni dal vivo ha offerto una lectio magistralis degna del suo nome, in cui vi è stata l'incursione di Angelo Duro, 'il cantante senza pubblico' del noto programma di Italia Uno 'Le Iene' che, dopo aver tentato di far cantare una canzone all'artista, ha provato anche a dargli un bacio in bocca.

Le frasi ad effetto di Roberto

""Stamattina m'hanno fatto fare trenta esami e fatto mangiare tre chili di pietanze calabresi. Sono molto fiero di essere laureato qui nella piccola Atene". Così ha esordito Benigni, che poi ha ricordato i suoi predecessori: "Anche se so di non essere il primo. Persone straordinarie come Amelio, Strati e… Berlusconi sono già stati qui. Siamo nel ventennale, quella volta Standard & Poor's tolse 3 A e Arcavacata divenne 'Arcavct'. E ringrazio Lucio Presta (suo manager ndr) che mi ha fatto conoscere questa regione e la sua infanzia, ho un grande amore tanto che cerco casa".

Sulla 'Divina Commedia' Benigni ha detto : "Leggetela, è bella! E' un miracolo, come se avessimo fatto una cosa bella e Dio per premiarci ha fatto nascere qualcuno per scriverla. Filologicamente, che ne sappiamo noi del cielo? Quello di Dante era vergine, immacolato, ogni parola aveva un altro senso. Io vorrei vivere 1000 anni non per scoprire nuovi pianeti, ma per capire quanti sentimenti abbiamo. Quando diciamo 'non so come mi sento' significa che arriverà un poeta che saprà dircelo. Dante non trovò novantotto volte le parole e le inventò, ci ha salvato la vita! L'ottanta per cento delle parole di Dante le usiamo anche oggi". Il Dottor Roberto ha ricordato personaggi storici di questa terra come Fulco Ruffo di Calabria, Tommaso Campanella e Gioacchino da Fiore. Chiusura sulle donne e la figura di Beatrice: "Se l'avessi qui le salterei addosso".

Quando Berlusconi fu 'Ingegnere'

Non è la prima volta che l'UniCal conferisce una laurea honoris causa. Dal 1972, (anno della sua fondazione) l'ateneo di Arcavacata di Rende, che vanta il primo e più grande campus universitario nazionale, aveva concesso già concesso undici titoli accademici onorifici, di cui uno in Ingegneria gestionale all'imprenditore Silvio Berlusconi ( come ha ricordato l'artista toscano) prima che entrasse in politica. Era il 27 novembre 1991, a poco più di vent'anni di distanza dal Roberto Benigni-day.