"La rivalità con Vasco? Colpa dei giornali"

foto Ap/Lapresse Correlati VASCO: "SOLO STIMA PER LIGA" 13:49 - Ligabue è intervenuto a sorpresa sulla sua pagina Facebook con un post in risposta a quello di Vasco, cogliendo l'occasione per precisare definitivamente il suo punto di vista in merito alla vicenda Vasco vs. Liga di questi ultimi mesi. "Da circa vent'anni, in buona parte delle interviste, mi sento sempre fare tre domande: - dice Liga - 1 "cosa ne pensi di Vasco?" 2 "cosa ne pensi della rivalità fra te e lui?" 3 "farete mai un duetto insieme?". è intervenuto a sorpresa sulla sua pagina Facebook con un post in risposta a quello di, cogliendo l'occasione per precisare definitivamente il suo punto di vista in merito alla vicenda Vasco vs. Liga di questi ultimi mesi. "Da circa vent'anni, in buona parte delle interviste, mi sento sempre fare tre domande: - dice Liga - 1 "cosa ne pensi di Vasco?" 2 "cosa ne pensi della rivalità fra te e lui?" 3 "farete mai un duetto insieme?".

"Va detto che a volte chi mi faceva quelle domande sembrava dirmi: porta pazienza, me lo chiede il caporedattore a cui lo chiede il direttore ecc. Insomma sappiamo cos'è che fa vendere i giornali. Comunque il risultato è sempre stato questo assurdo disco rotto che se n'è sempre fregato delle mie risposte. Altrimenti, forse (ma molto forse…) quelle domande non me le avrebbero ripetute così ossessivamente. Risposte che ogni volta sono state: 1 "rispetto Vasco, la sua storia e il rapporto che ha con il suo pubblico" 2 "io faccio le gare con me stesso (e sono toste, sappiatelo) come credo faccia anche lui. Siamo imparagonabili perché molto diversi (come ogni altro è diverso da ogni altro). Infine ridurre la musica a una gara vuol dire semplicemente svilirla. Quindi è una rivalità di cui hanno bisogno certi giornali e alcune frange estremiste di fan" 3 "siete voi, con queste solite domande ad allontanare sempre di più qualsiasi possibilità di duetto fra noi". Ogni volta mi sento un disco rotto anch'io ma siccome è quello che penso e le domande non cambiano… Per otto anni, prima di vivere di musica, ho fatto mestieri di ogni tipo. Esperienza sufficiente per poter oggettivamente dire che c'è di peggio, eehhh c'è di molto peggio"



"Così c'ho fatto il callo - continua Ligabue - e ho messo questa roba nel novero dei pegni da pagare a fronte di privilegi come per esempio, quello di salire su un palco. Però, e qui veniamo alla vera nota dolente, nonostante quel è tutto un gioco, è tutto un gioco che in tanti ripetono, io ho sempre pensato che a fare le spese di beghe come queste è sempre stata, purtroppo, la musica. La mia musica e la sua musica. Perché è chiaro che sia io che lui mettiamo tutti noi stessi in quello che scriviamo e cantiamo.



"E' evidente in chiunque non sia sordo (o lo voglia fare) - spiega - che scaviamo entrambi dentro di noi con sofferenza e senza pietà per cercare di produrre qualcosa che possa essere all'altezza di tutto l'amore che riceviamo. E quando cerchi di dare tutto quello che puoi, con tutto il lavoro, l'attenzione, la passione, il talento, la tua totale partecipazione e il tuo totale impegno per poi vedere ogni cosa ridotta alla domanda se ti senti o no il numero uno, sai che purtroppo a farne le spese è la musica. Ne fa le spese l’informazione sulla musica. Questa musica di cui c'è così tanto bisogno e che, nel frattempo, viene così facilmente bistrattata".



(Nella pagina seguente la conclusione della lettera)