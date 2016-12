Nicole Kidman: "Senza alcol sono noiosa"

foto Ap/Lapresse

13:05

- Per supportare il maritino, che in passato ha avuto problemi di alcolismo,da tempo ha detto addio ai superalcolici. Ma adesso l'attrice 44enne sembra pentita. E quasi rimpiange i tempi in cui alzava un po' il gomito. Nella notte dei " Golden Globe ", infatti, si è lasciata sfuggire: "più. Vedete quanto sono noiosa? Stasera berrò solo acqua gassata...".