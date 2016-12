Taylor Swift: "Ho sofferto per amore"

foto Vogue Usa Correlati 22ENNE... IN GAMBISSIMA 11:27 - Anche se non fa nomi, il riferimento a Jake Gyllenhaal è chiaro. Perché Taylor Swift conquista per la prima volta la cover di "Vogue" e racconta che le delusioni d'amore sono fonte di ispirazione per le sue canzoni. Nuovo look, con tanto di frangetta e viso acqua e sapone, la cantautrice parla del suo "cuore infranto" e del lavoro: "Il mio nuovo album è dedicato alle relazioni fallite". - Anche se non fa nomi, il riferimento aè chiaro. Perchéconquista per la prima volta la cover di "" e racconta che lesono fonte di ispirazione per le sue canzoni., con tanto die viso acqua e sapone, la cantautrice parla del suo "" e del lavoro: "Il mioè dedicato alle relazioni fallite".

Sicuramente Taylor ha sofferto dopo la separazione da Gyllenhaal, che ha frequentato per alcuni mesi nel 2010, fino a quando lui non ha deciso di troncare il rapporto. Ma nell'intervista la cantante 22enne non fa nomi e non specifica a chi sono dedicate le sue canzoni (forse anche a Taylor Lautner, fiamma del 2009): "Scrivere canzoni su una relazione mi fa sentire meglio e mi dà chiarezza".



Anche se è giovane le esperienze negative l'hanno fatto crescere in fretta e adesso la Swift sa che deve diffidare di un ragazzo che "si innamora di me dalla mia pagina di Wikipedia". La cantante country poi ammette di sentirsi spesso minacciata e per questo chiede "più privacy". Nel frattempo ha rinnovato la sua immagine, archiviando lo stile da "red carpet" e puntando sulla semplicità. Forse così riuscirà a fare innamorare davvero il suo prossimo fidanzato.