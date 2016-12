Agyness Deyn si spoglia per "Pusher"

foto Dal Web 11:55 - Per il suo debutto sul grande schermo, Agyness Deyn ha scelto un ruolo davvero hot. La modella inglese "svestirà" infatti i panni di una spogliarellista in "Pusher", remake dell'omonimo film danese del 1996. Per interpretare il suo personaggio, la Deyn ha dovuto dire addio alla sua chioma bionda per trasformarsi in una rossa tutto pepe. A fianco a lei nel film un pericoloso Richard Coyle, nei panni di uno spacciatore. - Per il suo debutto sul grande schermo,ha scelto un ruolo davvero hot. La modella inglese "svestirà" infatti i panni di unain "", remake dell'omonimo film danese del 1996. Per interpretare il suo personaggio, la Deyn ha dovuto dire addio alla sua chioma bionda per trasformarsi in unatutto pepe. A fianco a lei nel film un pericoloso, nei panni di uno spacciatore.

"Quando abbiamo girato il film, la scorsa estate, mi è piaciuto - ha ammesso la Deyn - Lo ho amato fin da subito e mi ha eccitato mettermi alla prova in questo campo. Voglio fare il più possibile, film, teatro, tutto". Per interpretare Flo, il suo personaggio, la Agyness ha tirato fuori il suo lato più aggressivo, sfoderando una mise da far girare la testa. Nelle prime foto dal set la modella indossa infatti un completo intimo nero, che lascia ben poco spazio all'immaginazione, e appare ancora più intrigante nella sua nuova testa rosso fuoco.



"Pusher", remake del film-cult del 1996, è diretto da Luis Prieto e racconta le vicende di Frank, interpretato da Richard Coyle ("Prince of Persia"), un corriere della droga la cui vita è segnata da violenza e scelte sbagliate.