Dita von Teese, che décolleté esplosivo!

foto LaPresse Correlati SENSUALI TRASPARENZE 10:22 - La seduzione è da sempre la sua arma vincente e Dita von Teese non si smentisce mai. Perché la regina del Burlesque riesce sempre ad ammaliare, fuori e dentro dalle coppe di Champagne. Eccola infatti mentre si concede ai fotografi fasciata in un abitino nero e trasparente che esalta il décolleté prosperoso prima di esibirsi nel famoso nightclub "Hyde Bellagio" di Las Vegas. - La seduzione è da sempre la sua arma vincente enon si smentisce mai. Perché ladelriesce sempre ad ammaliare, fuori e dentro dalle coppe di Champagne. Eccola infatti mentre si concede ai fotografi fasciata in unnero eche esalta ilprima di esibirsi nel famoso nightclub "" di Las Vegas.

Recentemente Dita, che non è gelosa delle sue tecniche di seduzione, ha dato dei suggerimenti alle donne, invogliandole a usare pizzo, completini intimi coordinati e reggicalze: "Prima di andare a letto la sera mi alleno a togliere i vestiti in modo glamour. Ogni volta che tolgo una calza, lo faccio esattamente nello stesso modo in cui lo metto in pratica sul palco".



Non solo. La diva ha dato anche dei consigli su come vincere i complessi per la cellulite: "Ho interruttori dimmer ovunque, anche nel mio guardaroba. L'unica cura per la cellulite è non vederla, grazie a una buona illuminazione".