Noel Gallagher, video in anteprima esclusiva

09:01 - Noel Gallagher presenta in anteprima esclusiva Web a Tgcom24 il nuovo singolo "Aka... what a life", il terzo (dopo "The Death Of You And Me" e di "If I Had A Gun") estratto di "Noel Gallagher's High Flying Birds", il primo album solista dell'ex componente degli Oasis.

Questo brano sembra essere vicino ad una canzone dancefloor. "Mi ci è voluto un po’ per convincermi su questo pezzo - dice Gallagher- - Sembra qualcosa che avrebbe potuto cantare Madonna. Ma “Rhythim is Rhythim” degli Strings Of Life (vicino alla musica house) ha ispirato la parte del piano e ho realizzato che la canzone ha un suo ritmo indipendentemente da che ritmo sia”.



“Noel Gallagher High Flying Birds”, co-prodotto da Noel e David Sardy, registrato a Londra e a Los Angeles e composto da 10 brani inediti. Dal ragtime stomp di New Orleans di "The Death Of You And Me" all’ispirazione per Ennio Morricone, dalla canzone drammatica con forte presenza orchestrale di "Everybody’s On The Run" al coral swell di "(I Wanna Live In A Dream In My) Record Machine ".



La tracklist: 1. Everybody’s On The Run ; 2. Dream On; 3. If I Had A Gun… ; 4. The Death Of You And Me ; 5. (I Wanna Live In A Dream In My) Record Machine ; 6. AKA... What A Life! ; 7. Soldier Boys And Jesus Freaks ; 8. AKA... Broken Arrow ; 9. (Stranded On) The Wrong Beach; 10. Stop The Clocks.