Patty Pravo canta l'amore struggente

Dopo l'incursione con "Sogno", frutto dellla collaborazione con Ferzan Ozpetek per "Mine Vaganti", Patty Pravo torna al cinema. L'interprete propone una ballad intensa, "Com'è bello far l'amore", scritta da Bruno Zambrini, Fausto Brizzi e Marco Adami per la colonna sonora del nuovo film omonimo di Fausto Brizzi, nelle sale dal 10 febbraio.

"Come avrei potuto dire di no ad un regista come Fausto Brizzi? - spiega Patty Pravo - E come dire di no al mio amico Zambrini? E poi mi piace ascoltare le mie canzoni al cinema!”. La canzone rivela un aspetto inedito della cantante tra accordi di pianoforte e atmosfere soffuse che rendono l'idea di una donna innamorata che con potenza ne rivendica il sentimento.



In questo modo Patty Pravo si ripropone al suo pubblico dopo un'intensa attività live terminata a Bastia Umbra il 5 gennaio e con ancora tanti progetti da concretizzare. La cantante ha deciso di non partecipare al Festival di Sanremo nonostante Vasco Rossi avesse scritto per lei un brano inedito. Una collaborazione che si rinnova dopo il successo di "E dimmi che non vuoi morire". Al momento non si sa ancora quando e se uscirà la canzone incisa dall'interprete. Una decisione che sarà presa in questi giorni di comune accordo tra l'artista e la sua casa discografica Carosello Records.



L’ultimo disco di inediti di Patty Pravo “Nella terra dei pinguini” è uscito un anno fa per Carosello Records e contiene anche il duetto con Morgan su “Il vento e le rose”, canzone portata al Festival di Sanremo lo scorso anno e i brani scritti da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro (“Unisono” e “Cielo”).

