Vanessa: "Io e Johnny siamo un cubo di Rubik"

foto Olycom 09:04 - Vanessa Paradis rivela al settimanale "A" il suo rimedio per superare i momenti di crisi con Johnny Depp. Si è vociferato più volte di una rottura tra i due, ma una soluzione per far tornare il sereno per lei c'è sempre, basta trovare il giusto "incastro". "Con Johnny ce lo ripetiamo da anni - ammette la Paradis - siamo come il cubo di Rubik, sempre lì a rimontarci, a riorganizzarci. Però ormai siamo una squadra rodata". rivela al settimanale "" il suo rimedio per superare i momenti di crisi con. Si è vociferato più volte di una rottura tra i due, ma una soluzione per far tornare il sereno per lei c'è sempre, basta trovare il giusto "incastro". "Con Johnny ce lo ripetiamo da anni - ammette la Paradis - siamo come il cubo di Rubik, sempre lì a rimontarci, a riorganizzarci. Però ormai siamo una squadra rodata".

Per Vanessa, mamma di Lily-Rose Melody (13 anni) e Jack (10 anni), la complicità con il suo Johnny è fondamentale, tanto che i due hanno anche inciso insieme il brano "Ballade de Melody Nelson".

"Con Johnny cercavamo un film da girare insieme - spiega l'attrice - non l'abbiamo trovato e abbiamo optato per una canzone. Cantare con lui è stato fantastico: qualsiasi cosa faccia mette sempre se stesso".



Un bell'impegno avere a fianco uno tra gli uomini più amati di Hollywood ma la Paradis, che è legata all'attore da ben 14 anni, non sembra darci troppo peso e anzi ammette "Quando leggo che il 99% delle francesi vorrebbe essere Vanessa Paradis, so che è solo per lui".