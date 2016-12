Madonna: "Che brava Gaga a rifare i miei pezzi"

foto LaPresse 18:05 - L'America è troppo piccola per due regine e adesso Madonna rivendica il suo trono, messo in pericolo dalla camaleontica Lady Gaga. Dopo il bacio saffico del 2009, che era stato visto come una sorta di "investitura ufficiale", ora la Ciccone, assonanze tra 'Born this way' e la mia canzone 'Express Yourself' ". - L'America è troppo piccola per due regine e adessorivendica il suo trono, messo in pericolo dalla camaleontica. Dopo il bacio saffico del 2009, che era stato visto come una sorta di "investitura ufficiale", ora la Ciccone, il cui album esce a marzo , lancia una frecciatina alla sua diretta rivale durante un'intervista alla Abc: "Sono rimasta sorpresa delletra '' e la mia canzone '' ".

La Ciccone, che uscirà il prossimo marzo con il suo ultimo album "M.D.N.A", ha poi continuato dicendo: "Ho pensato, che modo meraviglioso di riprodurre la mia canzone, voglio dire, è molto interessante". Un modo elegante, quindi, per far notare che la canzone della collega ha ben poco di originale, ma che si "ispira" fin troppo al suo brano del 1989.



Su Twitter i fan hanno subito preso le difese delle rispettive cantanti, dividendosi tra chi accusa Lady Germanotta di aver volutamente copiato e chi, al contrario, non trova alcuna somiglianza tra i due brani.



Polemica comprensibile da parte di Madonna, semmai lasciano perplessi i tempi. "Born This Way" è un brano ormai vecchio di un anno e, sebbene già all'epoca dell'uscita molti avessero fatto notare la somiglianza con il pezzo di Madonna, lei preferì tacere. Ora, in vista dell'uscita del suo album questo, seppur velato, attacco. D'altro canto nella corsa al trono di regina del pop Gaga è la rivale più pericolosa quindi... meglio armare subito l'artiglieria.