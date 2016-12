Vasco è il re della hit parade 2011

foto Ansa 17:48 - Vasco Rossi e Ligabue si riconciliano sul web. A tendere la mano è Vasco su Facebook: "Non esiste alcuna antipatia, odio o rivalità tra me e lui. La nostra è tutta una finta commedia". Il Blasco ci tiene poi a precisare la differenza tra lui e il Liga: "Io ho molta più esperienza alle di lui, è un dato di fatto e non è certo una sua colpa o mancanza di talento". Vasco è primo nella classifica annuale di vendite album e in quella dei live 2011. sisul web. A tendere la mano è Vasco su: "Non esiste alcuna antipatia, odio o rivalità tra me e lui.". Il Blasco ci tiene poi a precisare la differenza tra lui e il Liga: "Io ho molta più esperienza alle di lui, è un dato di fatto e non è certo una sua colpa o mancanza di talento". Vasco è primo nella classifica annuale di vendite album e in quella dei live 2011.

"Anche a Liga" - prosegue Vasco - "disturba essere sempre paragonato a me. Siamo completamente differenti, io della generazione di sconvolti, lui di quella dei disperati. Io col mio rock disperato e lui con il suo rock confortante".



Pace fatta quindi, ma chi sogna di vederli insieme sul palco resterà deluso "Devo dire che ci siamo sempre trovati d'accordo su tutto. Compreso quello di fare musica diversa e non suonare mai insieme dal vivo?!!".



2011: UN ANNO D'ORO PER VASCO

I dati ufficiali SIAE vedono Vasco sbancare la classifica dei 10 concerti campione di incasso al botteghino conquistando con le sue esibizioni: il primo, secondo, terzo, quinto, sesto e ottavo posto nella graduatoria dei concerti più visti nel primo semestre del 2011. Sono stati comunicati anche i dati ufficiali di Fimi-GFK che certificano il primato di Vasco negli album: "Vivere o Niente" viene incoronato l'album più venduto nel 2011