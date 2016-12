Sfida vinta a L'Aquila per Amiche per l'Abruzzo

foto Ufficio stampa 18:21 - "Amiche per l’Abruzzo", manifestazione benefica ideata da Laura Pausini prodotta e organizzata da Madraxa l’associazione culturale nata per volontà di Laura, Elisa, Mannoia, Giorgia e Nannini, mette a segno un traguardo importante. Nella Facoltà di Scienze MM.FF.NN., si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo edificio che ospita il Blocco Aule Didattiche del Polo Universitario di Coppito e il Dipartimento di Informatica dell'Ateneo. - "", manifestazione benefica ideata daprodotta e organizzata da Madraxa l’associazione culturale nata per volontà di Laura,, mette a segno un traguardo importante. Nella Facoltà di Scienze MM.FF.NN., si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo edificio che ospita il Blocco Aule Didattiche del Polo Universitario di Coppito e il Dipartimento di Informatica dell'Ateneo.

Il completamento del nuovo edificio didattico e dipartimentale, la cui costruzione era stata avviata dall’Università sul finire del 2008 con uno stanziamento di 4.300.000,00 euro, è stato reso possibile grazie al generoso contributo dell’Associazione Culturale Madraxa e del Progetto “Amiche per l’Abruzzo”, in rappresentanza dei quali, interverranno alla cerimonia le artiste Fiorella Mannoia e Gianna Nannini che non hanno voluto mancare a questo importante appuntamento.



Laura Pausini, che non ha potuto essere presente perché impegnata all’estero, e tutte le artiste coinvolte nella storica manifestazione gioiscono per questo straordinario obiettivo perseguito con straordinaria tenacia da Fiorella Mannoia che, sostenuta e ringraziata da tutte le artiste coinvolte, ha dato la sua disponibilità a rappresentare tutte Amiche per l’Abruzzo nella laboriosa fase della consegna dei fondi raccolti e che era presente insieme a Gianna Nannini.



Il contributo dell’Associazione culturale no profit Madraxa (dall’acronimo di Madrine Amiche per l’Abruzzo) è consistito nella donazione all’Università degli Studi dell’Aquila, di circa 1.500.000,00 euro, derivanti – nello specifico - dai proventi dalla vendita del DVD della serata di San Siro.



La struttura dispone di: 1 aula da 42 posti, 4 aule da 46 posti, 1 aula-sala convegni da 300 posti al piano terra; 5 aule da 46 posti, 1 aula da 96 posti, 1 aula da 100 posti al I piano. Al II piano, ora interamente attribuito al Dipartimento di Informatica, si trovano 17 uffici da 21 mq, 2 uffici da 16 mq., 1 sala riunioni da 82 mq. e 3 locali per usi diversi, per un totale di altri 64 mq.



L’apertura del nuovo edificio consente una migliore e agevole collocazione di iniziative didattiche che interessano tutti gli studenti del Polo scientifico di Coppito, costituendo un ulteriore traguardo nel percorso intrapreso dall’Ateneo, subito dopo il sisma del 2009, verso la piena normalizzazione delle proprie attività.