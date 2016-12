Ecco la "realtà" di Anansi e Frankie HI-NRG

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA IL VIDEO IN ANTEPRIMA ESCLUSIVA 12:18 - A quasi un anno di distanza dalla sua partecipazione a Sanremo e dalla pubblicazione dell'album "Tornasole", Anansi pubblica il nuovo singolo "La realtà", dove duetta con Frankie HI-NRG MC. "E' un brano piuttosto diverso dal resto dell'album - spiega a Tgcom24 -, più scuro e meno positivo delle altre mie canzoni". Tgcom24 presenta il video della canzone in anteprima esclusiva. - A quasi un anno di distanza dalla sua partecipazione a Sanremo e dalla pubblicazione dell'album "",pubblica il nuovo singolo "", dove duetta con. "E' un brano piuttosto diverso dal resto dell'album - spiega a-, più scuro e meno positivo delle altre mie canzoni". Tgcom24 presenta il video della canzone in

Un brano duro e oscuro in un album dove la solarità è l'elemento che permea l'essenza stessa del lavoro, a partire dal titolo, "Tornasole". "Il titolo sintetizza la positività che c'è nel disco - spiega Anansi - ma in realtà va a toccare il fatto che le sfumature del tornasole sono molteplici. Cartina di tornasole come varietà anche di linguaggi e di contenuti. Il pezzo della 'Realtà' è sicuramente molto diverso, più scuro. Ma alla fine della notte c'è sempre il sole che spunta".



L'album è caratterizzato da una grande varietà di stili. Sono figli della tua voglia di metterti alla prova con vari mondi musicali?

Sin da quando ero piccolo sono stato in qualche modo "educato" da vari esponenti di generi musicali. Questo ha fatto sì che poi mettessi in pratica questa sorta di messaggio. Uno dei miei punti di riferimento è Ben Harper. Uno sperimentatore per antonomasia nell'ambito della musica mondiale. Ciò che amo di lui è che riesce a dare un compito a ogni pezzo che scrive e al genere che va ad affrontare. Alla fine si tratta di linguaggi.



Linguaggi che ti portano a dialogare con altri artisti come appunto Frankie o i Bastard Sons of Dioniso e Bunna degli Africa Unite...

Con i Bastard ci conosciamo da anni, prima ancora che loro facessero "X Factor", essendo miei quasi compaesani. E' stato bello condividere con loro una traccia dell'album. Con Bunna ci siamo conosciuti un paio di anni fa. Da parte mia c'è sempre stata una stima immensa, gli Africa Unite sono stati tra i punti di riferimento del passato.



E invece per quanto riguarda Frankie?

Quello che ha rappresentato socialmente, politicamente e musicalmente a livello di innovazione di stile e di contenuto in Italia è fuori dal comune. L'ho incontrato la prima volta a un concerto in Svizzera, dove io suonavo con Roy Paci e lui intervenne su un paio di pezzi. Poi abbiamo avuto modo di conoscerci un po' di più ed è nata questa collaborazione.



Ci stiamo avvicinando velocemente a Sanremo, tritacarne dal quale tu sei passato l'anno scorso. Che ricordi hai?

Già prima di parteciparvi, sono partito con l'idea che ogni esperienza ha un valore in quanto tale. Sanremo fa un po' storia a sé, dove la parte musicale purtroppo passa un po' in secondo piano rispetto a quella strettamente promozionale. Ma se ci ripenso non posso che sorridere.



Che progetti hai per il futuro?

Sto cercando di creare un album dal sound un po' più unitario rispetto a quest'ultimo. Dove ci sia un po' di profumo di reggae ma si guardi anche ad altro. Dalle prima prove dal vivo la gente sta reagendo in maniera positiva.

Massimo Longoni