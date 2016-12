Adele tornerà a cantare da febbraio

foto Ap/Lapresse Correlati TALENTO E SENTIMENTO 18:43 - E' ufficiale: Adele torna a cantare per il suo pubblico il mese prossimo anche se non si sa esattamente dove e quando. Due gli appuntamenti importanti: il 12 febbraio ai Grammy Awards e il 21 ai Brit Awards. Sembra certo che la cantante sceglierà uno dei due eventi dove comunque ha ottenuto nomination per l'album dei record "21". - E' ufficiale:torna a cantare per il suo pubblico il mese prossimo anche se non si sa esattamente dove e quando. Due gli appuntamenti importanti: il 12 febbraio ai Grammy Awards e il 21 ai Brit Awards. Sembra certo che la cantante sceglierà uno dei due eventi dove comunque ha ottenuto nomination per l'album dei record "21".

La star della musica si è sottoposta a novembre ad un intervento per fermare l'emorragia causata da un polipo benigno alle corde vocali.



Intanto ha ottenuto sei nomination ai Grammy e tre candidature ai Brit Awards: artista donna, miglior singolo e miglior album. Dunque resta l'attesa per conoscere le volontà di Adele per il suo ritorno, di certo potrà dare risposta certa all'inizio di febbraio.