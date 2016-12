Cineweekend, arriva il film scandalo "Shame"

foto Dal Web Correlati SFRONTATO E SESSUOMANE 14:46 - Dal film scandalo "Shame" che racconta la storia di due fratelli sesso-dipendenti (uno è il nuovo sex symbol di Hollywood Michael Fassbender) alla crisi interiore e professionale de "L'industriale" con Pierfrancesco Favino e Carolina Crescentini. Weekend ricco di uscite al cinema con ben otto film in cui la qualità va a braccetto con la ricerca di generi popolari e quindi di un possibile riscontro al box office. - Dal film scandalo "" che racconta la storia di due(uno è il nuovo sex symbol di Hollywood) alla crisi interiore e professionale de "" conricco di uscite alcon benin cui la qualità va a braccetto con la ricerca di generi popolari e quindi di un possibile riscontro al box office.

SHAME di Steve McQueen

Con Michael Fassbender, Carey Mulligan, James Badge Dale, Nicole Beharie. Ossessioni e fughe di Brandon, trentenne in crisi permanente che gestisce a fatica il suo compulsivo rapporto col sesso. Quando la sorella minore lo viene a trovare e si stabilisce in casa sua, Brandon finisce a perdere le ultime certezze che lo tengono attaccato alla vita reale.



L'INDUSTRIALE di Giuliano Montaldo

Con Pierfrancesco Favino, Carolina Crescentini, Eduard Gabia, Elena Di Cioccio, Elisabetta Piccolomini. Ha 40 anni, si chiama Nicola, ama la moglie e vorrebbe evitare il collasso economico per la fabbrica ereditata dal padre. Ma la morsa dei debiti, l'ansia dei dipendenti, la paura del tradimento e del complotto sono ormai pronti a precipitare Nicola in un gorgo dal quale sembra impossibile uscire. E finisce a dubitare perfino della moglie.



LA TALPA di Tomas Alfredson

Con Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, Mark Strong, Ciaran Hinds, John Hurt. Ormai ritiratosi in pensione, l'asso più oscuro del servizio segreto inglese (MI6) George Smiley riceve la confessione di un collega caduto in disgrazia: c'è una talpa, ovvero un informatore del nemico, proprio nel cuore del Servizio. La notizia arriva presto ai piani alti di Downing Street in piena guerra fredda contro la Russia e Smiley ritorna in pista per snidare il traditore. Dal romanzo più celebre e riuscito di John le Carré, il film del regista svedese assoldato da Hollywood rivaleggia con una memorabile versione tv che vedeva Sir Alec Guinnes nei panni di Smiley.





SCOPRI GLI ALTRI FILM NELLA PAGINA SEGUENTE