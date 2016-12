Francesca e Ferro svettano in classifica

foto LaPresse Correlati A TGCOM24: "VOLERO' BASSO" 17:53 - La vincitrice di "X Factor" sbaraglia il tormentone "Ai Se Eu Te Pego" di Michel Telò e con "Distratto", l'inedito firmato da Elisa e Casalino, svetta nella classifica Top Digital Download. La 16enne Francesca dopo il trionfo in tv si prende le sue soddisfazioni in termini di vendita. Tra gli album rimane saldo Tiziano Ferro con "L'amore non è una cosa semplice". - La vincitrice disbaraglia il tormentone "Ai Se Eu Te Pego" di Michel Telò e con "", l'inedito firmato da, svetta nella classifica Top Digital Download. La 16enne Francesca dopo il trionfo in tv si prende le sue soddisfazioni in termini di vendita. Tra gli album rimane saldocon "".

“Distratto” è il singolo inedito di Francesca, la più giovane protagonista dall’anima rock dell’edizione 2011 di X Factor, concorrente nella categoria under donne di Simona Ventura. Il brano parla di amore, di un rapporto che sta per finire, del lasciarsi consapevolmente con la persona che distrattamente ha condiviso con te anche solo “un’ora un giorno” di vita.



Cresce intanto l'attesa di rivedere Tiziano Feror dal vivo. Non è stato sufficiente aggiungere una seconda data per accontentare la grande richiesta di biglietti da parte dei fan milanesi. Agli show già in programma del 2 e 4 maggio, seguirà quindi un terzo spettacolo, il 5 maggio, sempre al Mediolanum Forum di Milano.



Il nuovo tour di Tiziano Ferro, “L’Amore è una cosa semplice” tour 2012, partirà il 10 aprile da Torino e porterà l’artista di Latina nei palazzetti delle principali città italiane e a Zurigo, per concludersi con un grandissimo appuntamento live allo Stadio Olimpico di Roma il 14 luglio. Dall’annuncio del tour sono già state raddoppiate le date di Torino, Firenze, Milano e Verona, e ora viene aggiunta una terza data nella capitale lombarda.