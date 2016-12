Il Titanic rivive in 3D dopo quindici anni

foto Dal Web 17:59 - Il film che nel 1997 lanciò due future stelle di Hollywood, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, si prepara ad entrare nelle acque profonde - e affollate - del 3D. Titanic 3D, che uscirà nelle sale il prossimo 6 aprile, si preannuncia essere un restyling riuscito. Landau, produttore della pellicola, assicura infatti di non aver rimaneggiato la storia, ma di aver messo la tecnologia a servizio delle scene originali. - Il film che nel 1997 lanciò due future stelle di Hollywood,si prepara ad entrare nelle acque profonde - e affollate - del 3D.che uscirà nelle sale il prossimo 6 aprile, si preannuncia essere un restyling riuscito. Landau, produttore della pellicola, assicura infatti di non aver rimaneggiato la storia, ma di aver messo la tecnologia a servizio delle scene originali.

"Se questa tecnologia fosse stata disponibile nel 1997, quando è uscito il film, l'avremmo usata sicuramente - confessa Jon Landau e continua - Vendere film è il nostro lavoro. Che cosa c'è di male se in un momento di crisi noi siamo in grado di portare ancora la gente al cinema? Se usiamo una tecnologia perfetta per le nuove generazioni? I ragazzi sono abituati ai computer".



La scelta di far uscire il film nelle sale a 100 anni esatti dalla tragedia del transatlantico, potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, considerando che saranno celebrate altre manifestazioni commemorative. Ma il produttore su questo punto ha le idee chiare: "Anche noi siamo coinvolti in tavole rotonde, documentari e seminari. Ma alla fine la gente dirà: come mai queste manifestazioni hanno il nome del film!"