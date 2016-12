L.A. lancia la campagna per il porno "sicuro"

foto Ufficio stampa Correlati ARRIVA "STAR WARS" IN VERSIONE HARD 11:59 - Sui set dei film a luci rosse arriva l'obbligo del sesso protetto, almeno in quelli di Los Angeles, una delle capitali mondiali del porno: d'ora in poi gli attori dovranno usare il preservativo durante le riprese per impedire la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili. Lo ha deciso il consiglio comunale ma gli addetti ai lavori del settore hard preannunciano battaglia. - Sui set dei film aarriva l'obbligo del, almeno in quelli di, una delle capitali mondiali del porno: d'ora in poi gli attori dovranno usare il preservativo durante le riprese per impedire la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili. Lo ha deciso ilma gli addetti ai lavori del settore hard preannunciano battaglia.

Gli addetti ai lavori non vogliono rinunciare al realismo di cui tanto si vantano e minacciano di trasferirsi in un altro Stato, ma la città degli angeli, culla della cinematografia "hard core", non sente ragioni: la salute è più importante.



Il consiglio comunale ha approvato mercoledì in via preliminare - con 11 voti a favore e uno contrario - una legge che pone l'utilizzo dei condom come condizione imprescindibile per ottenere l'autorizzazione a girare i film. La normativa tornerà sul tavolo dei consiglieri la prossima settimana per il sì definitivo, e così Los Angeles si prepara a diventare la prima città americana ad avere una legge specifica sui set dei film pornografici.



Dopo che alcuni attori erano stati infettati dal virus dell'Hiv durante le riprese di un film a luci rosse, le autorità hanno dato ragione agli attivisti anti-Aids dell'Healthcare Foundation, gruppo che da tempo lotta per l'uso obbligatorio del preservativo.



"Vogliamo che finalmente Los Angeles diventi un luogo sicuro per tutti coloro che fanno questo lavoro", ha detto il presidente dell'associazione Michael Weinstein. Finora i produttori si sono sempre rifiutati di usare i preservativi per "non rovinare l'atmosfera", ma da oggi il realismo si prepara a cedere il passo alla salute.