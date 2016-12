Madonna svela il titolo del nuovo album

Sempre sulla sua pagina Facebook, la pop star fa sapere ai fan che è a Londra per registrare la sua apparizione al "Graham Norton Show", prima di partecipare alla "Prima" del suo film "W.E." a Kensington dove è apparsa in splendida forma, fasciata da un abito in velluto nero e una mantella in pizzo.



"Ho appena trascorso tre anni a fare un film - ha detto la star in tv - e ora devo pagare l'affitto. Una ragazza si deve guadagnare da vivere. Mi piace mettere insieme un tour. E' un lavoro duro, ma è la parte più gratificante di quello che faccio".



"Mdna" non solo è un riferimento al nome di Madonna, ma anche un'abbreviazione del Dna mitocondriale oltre che al principio attivo dell'ecstasy, ovvero l'Mdma. Del suo nuovo album in Rete sono già usciti alcuni titoli, come "Birthday Song", "Masterpiece" e "Gimme All Your Luvin", il primo singolo, con Nicki MinaJ e "M.I.A.". Sarà una versione più rifinita della canzone già apparsa in rete qualche tempo fa con il nome di "Gimme all your love". Il brano uscirà ufficialmente nell'ultima settimana di gennaio, appena in tempo per l'attesa performance di "Madge" al Super Bowl il 5 febbraio.