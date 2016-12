Sinead O'Connor: "Chiedo aiuto psicologico"

14:51 - Già a settembre Sinead O'Connor aveva lanciato il suo grido d'allarme su Twitter, scrivendo apertamente di pensare al suicidio. Adesso torna a mettere nero su bianco la sua disperazione sul social network e fa un appello, chiedendo un aiuto psicologico: "Sono in grave pericolo". Per la cantautrice non è un periodo facile: si è separata dal marito dopo 18 giorni dalle nozze per poi fare pace e postare su Internet i particolari dell'intesa sessuale.

"Realizzo che sarò nei guai per fare questo - scrive la cantante - ma l'Irlanda è un posto molto difficile per trovare aiuto. Così, avendo cercato prima con altri mezzi, ora chiedo se qualcuno conosce uno psichiatra a Dublino o a Wicklow (la contea nell'area della capitale irlandese, ndr) che possa vedermi urgentemente oggi? Sto davvero male e sono in pericolo. Sono malata e ho disperatamente bisogno di tornare a prendere i miei farmaci oggi. Sono in serio pericolo. Per favore scrivetemi se conoscete o siete uno psichiatra che mi può aiutare".



Sul social network Sinead (le è stato diagnosticato disturbo bipolare nel 2003, come lei stessa ha raccontato nel 2007 nel corso dell'Oprah Winfrey Show, e ha tentato il suicidio il giorno del suo 33esimo compleanno, l'8 dicembre 1999) parla direttamente con i suoi fan, ma sottolinea che non ha nessuna intenzione di ricoverarsi in un centro psichiatrico come invece in molti le consigliano. Strutture di salute mentale che la cantante conosce bene, visto che nel lontano 1984 la O'Connor venne ricoverata per la prima volta.



Mentre solo pochi mesi fa, in preda a una crisi, aveva chiesto consigli sul suicidio. La O'Connor non riesce davvero a trovare pace. Sembrava felice accanto a Barry Herridge, sposato a Las Vegas a bordo di una Cadillac rosa, e invece le nozze sono naufragate nello spazio di 18 giorni.



"E' un uomo meraviglioso e lo amo - si è addossata tutte le colpe - ma è terribilmente infelice e mi tocca porre fine a questo matrimonio". Poi i due sono tornati di nuovo insieme, e su Twitter lei ha raccontato i particolari della loro intesa sessuale. Ora siamo di nuovo punto e a capo.