"People's Choice", trionfa Katy ma lei non c'è

foto Ap/Lapresse Correlati SFILATA DI STELLE SUL PALCO 10:48 - Sono stati assegnati a Los Angeles i "People Choice Awards 2012", che premiano i preferiti dal pubblico per quanto riguarda l'anno passato di cinema, musica e televisione. Mattatrice Katy Perry, che si è portata a casa cinque premi. La cantante però, reduce dal recente divorzio, non era presente. In campo cinematografico a far man bassa sono stati l'ultimo episodio della saga di Harry Potter e il suo cast, con quattro statuette. - Sono stati assegnati a Los Angeles i "", che premiano i preferiti dal pubblico per quanto riguarda l'anno passato di cinema, musica e televisione. Mattatrice, che si è portata a casa cinque premi. La cantante però, reduce dal recente divorzio, non era presente. In campo cinematografico a far man bassa sono stati l'ultimo episodio della saga die il suo cast, con quattro statuette.

Al Kodak Theatre è andato in scena il solito grande spettacolo con parata di stelle. Peccato mancasse proprio quella più amata dal pubblico. Quella di non presenziare è stata una decisione presa da Katy all'ultimo minuto: la popstar non ha ancora superato il colpo del divorzio e ha preferito non presentarsi in pubblico. Quel pubblico che l'ha incoronata regina in ben cinque categorie.



Alle sue spalle l'ultimo capitolo della saga di Harry Potter, "Harry Potter e i doni della morte: parte seconda". I vampiri si sono aggiudicati quattro onorificenze, tra cui miglior film e miglior cast. Sul palco, tra gli altri Robert Pattinson e Ashley Greene.



Altre protagoniste, in ordine sparso, Demi Lovato, Lea Michelle, Lady Gaga e Taylor Swift. E, in barba a tutti quelli che la criticano, anche Kim Kardashian si è vista premiare per il suo show, evidentemente ancora amato dalla gente.



(Nella pagina seguente tutti i premi assegnati)