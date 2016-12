Tip Tap spettacolare a Milano

foto Ufficio stampa 15:56 - La Compagnia australiana Taps Dogs vincitrice di oltre 11 Premi Internazionali , scelta per aprire la cerimonia dei Giochi Olimpici di Sydney nel 2000 - tornano sulle scene con un look totalmente nuovo e reinventato con 80 minuti di show ad effetto. Debutta a Milano al Teatro Nuovo, dopo ben 14 anni di assenza, la tournèe italiana in scena gino al 15 gennaio. - La Compagnia australiana Taps Dogs vincitrice di oltre 11 Premi Internazionali , scelta per aprire la cerimonia dei Giochi Olimpici di Sydney nel 2000 - tornano sulle scene con un look totalmente nuovo e reinventato con 80 minuti di show ad effetto. Debutta a Milano al Teatro Nuovo, dopo ben 14 anni di assenza, la tournèe italiana in scena gino al 15 gennaio.

Quello dei Tap Dogs è il nuovo spettacolo che reinventa il Tap per il nuovo millennio combinando la precisione e il ritmo contagioso del Tip Tap con la forza e la potenza muscolare dei ballerini che si ispirano agli operai delle fabbriche di Sydney. Lo show è stato ideato nel 2010 dal talento di Dein Perry – ideatore e coreografo dei Tap Dogs - per celebrare il 15esimo anniversario della nascita della Compagnia e come tributo al successo e alla grande popolarità che la danza ha raggiunto nel mondo.



Nel 1995 il debutto dei Tap Dogs al Sydney Festival non è passato inosservato tanto che sono anche andati al Festival di Edimburgo. Dai loro esordi i Tap Dogs non si sono mai fermati, conquistando e elettrizzando le platee di tutto il mondo grazie all’energia, la passione e all’inventiva di artisti sensazionali. Gli elementi di questo successo si ritrovano in sei artisti di Newcastle, città mineraria a nord di Sidney, ballerini forti e muscolosi diretti dal coreografo Dein Perry, affiancato dal regista Nigel Triffitt e al compositore Andrew Wilkie. Insieme creano I Tap Dogs, uno spettacolo che reinventa il Tip Tap in uno show di pura, febbrile energia. Negli anni, la tournée hanno toccato 330 città, 37 nazioni e sono stati applauditi da 11 milioni di spettatori.



INFORMAZIONI Orari spettacolo: da martedì a venerdì ore 20.45 – sabato ore 16 e ore 20.45 - domenica ore 16 Prezzi spettacolo: da martedì a venerdì Poltronissima € 40 compreso sabato pomeriggio Poltrona € 34 Sabato e domenica Poltronissima € 45 Poltrona € 38 Biglietteria (per informazioni e prenotazioni): Piazza San Babila – Milano INFOLINE: 02.794026