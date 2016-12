Lana Del Rey, nuova rivelazione o bluff?

foto Ufficio stampa Correlati BOMBA SENSUALE 11:14 - Con una oculata strategia della casa discografica, la Universal la stessa di Lady Gaga, Lana Del Rey è la nuova rivelazione. Lei si definisce "Nancy Sinatra gangsta", altri vedono in lei la nuova Lady Gaga. Il 31 gennaio esce il cd di debutto "Born To Die", trainato da "Video Games", "Born To Die" e "Blue Jeans". Sul Web l'accusano di aver fatto flop nel mondo indie e di cercare riscatto con le major anche ricorrendo alla chirurgia plastica. - Con una oculata strategia della casa discografica, la Universal la stessa di Lady Gaga,è la nuova rivelazione. Lei si definisce", altri vedono in lei la nuova Lady Gaga. Il 31 gennaio esce il cd di debutto "", trainato da". Sul Web l'accusano di aver fatto flop nel mondo indie e di cercare riscatto con le major anche ricorrendo alla chirurgia plastica.

Lana Del Rey è un mix tra il nome della star di Hollywood Lana Turner e il magnate delle auto Ford Del Rey. In realtà il suo nome è Elizabeth Grant ed ha 25 anni. Ha bazzicato per diverso tempo nel mondo indie con il nome Lizzy Grant ma un po' come Lady Gaga agli inizi, non ha avuto molta fortuna.



Poi qualche incontro fortunato ed eccola che la Universal la mette sotto contratto. Da questo momento le voci su chi sia realmente Lana si sprecano. In America e in Inghilterra i detrattori dicono che è un esempio classico di star studiata a tavolino dagli uffici marketing: bella voce, bella presenza, un pizzico di anni 50 che non guasta e naturalmente sensualità a non finire. In effetti è una bellissima ragazza la cantante di "Born To Die", anche se è stata accusata di essersi sottoposta al chirurgo plastico per qualche "ritocchino" ad hoc.



In ogni caso nata dal Web per poi spopolare sulle riviste glamour Lana Del Rey sta diventando onnipresente. L'appuntamento con il primo disco ufficiale è per il 31 gennaio in Italia.



Vita agiata - il padre è un manager - ma condotta nel rispetto delle regole ferree dei collegi del Connecticut, dove Lizzy ha trascorso l'adolescenza. Poi a 18 anni scappa a New York e inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica da indipendente: "Fin da piccola sapevo che sarei finita a New York. Ogni giorno è una delizia. Ogni singolo giorno esco dalla porta ed è una gran giornata. Mi piace tutto di questa città. E New York ricompensa ampiamente il mio amore", ha dichiarato.



E' stato il singolo e il video "Video Games" a farla conoscere al popolo di Internet: "Inseguivo hit, canzoni immediate. - ha spiegato - Mi chiedevo ‘Come farò a ballare la pole-dance sotto i riflettori con questo brano?’ Ho scritto Video Games per me stessa. L’ho messa su YouTube e ha funzionato. Ogni giorno trovavo migliaia di nuove visite. E mi chiedevo da dove arrivasse tutta quella gente. Non avevo idea di come l’avessero saputo, ma arrivavano e le persone comunicavano con me grazie a quella canzone. Non me l’aspettavo. Ero sollevata perché avevo la possibilità di poter cantare le mie ballad in stile Hollywood glam ma anche le ritmate versioni gangsta di quelle stesse canzoni, è grandioso. Non devo tentare di cantare come gli altri".



Infine qualche anticipazione sui brani inediti del disco: "Parlo di storie d’amore epiche e struggenti. Quella è la mia direzione".



Occhi puntati sulle classifiche mondiali su Lana Del Rey per capire se sarà un successo come Adele o l'ennesima operazione commerciale.

Andrea Conti