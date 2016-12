"Guerre Stellari", arriva la parodia hard

foto Da video Correlati LE IMMAGINI DAL SET 11:18 - Inseguimenti nello spazio, doppi sensi e tanta ironia. A dimostrazione che l'avventura di "Guerre Stellari" non è finita, arriva infatti la porno-parodia del primo episodio della saga. Già dal trailer "Star Wars XXX - A porn parody" promette scintille. D'altronde il regista Axel Braun è un esperto di parodie hard, visto che ha già firmato quelle di "Batman", "Superman" e "X-Men". - Inseguimenti nello spazio, doppi sensi e tanta ironia. A dimostrazione che l'avventura di "" non è finita, arriva infatti ladel primo episodio della saga. Già dal trailer "" promette scintille. D'altronde il registaè un esperto di parodie, visto che ha già firmato quelle di "", "" e "".

Nel cast ci sono star del porno anni 80 come Lexington Steele e Tom Byron che recitano come Darth Vader e Obi-Wan Kenobi. Mentre a vestire i panni della principessa Leia c'è Allie Haze, stella nascente dell'hard statunitense che in una recente intervista ha dichiarato: "Di 'Star Wars' mi piace tutto, comunque preferisco gli 'originali' rispetto a quelli più recenti. Ovviamente la tecnologia oggi è migliore, ma mi piace la vecchia scuola di fantascienza, anche noi, alla nostra maniera, abbiamo cercato di essere fedeli all'originale".



Infatti non mancano spade laser e personaggi come Chewbacca, anche se la "forza", stavolta, ha tutto un altro fine.