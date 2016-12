Van Halen e Lee Roth insieme per "Tattoo"

foto Da video 15:11 - Il ritorno di David Lee Roth con i Van Halen ha dato i primi frutti. A 16 anni di distanza dall'ultimo disco insieme è uscito ora il singolo "Tattoo", che anticipa l'album "A Different Kind of Truth", in uscita il prossimo 7 febbraio. Il brano, un'energica ballad, celebra il ritorno sulle scene dell'inconfondibile alchimia voce-chitarra, vero marchio di fabbrica della band californiana. - Il ritorno dicon iha dato i primi frutti. A 16 anni di distanza dall'ultimo disco insieme è uscito ora il singolo "", che anticipa l'album "A Different Kind of Truth", in uscita il prossimo 7 febbraio. Il brano, un'energica ballad, celebra il ritorno sulle scene dell'inconfondibile alchimia, vero marchio di fabbrica della band californiana.

A fianco di David tutti (o quasi) gli altri componenti della formazione originale: Eddie Van Halen alla chitarra, Alex Van Halen alla batteria e al basso, al posto di Michael Anthony, Wolfgang Van Halen, figlio di Eddie



La band californiana sembra decisa a riconquistare il suo pubblico, che aspetta un nuovo album dal 1998. I Van Halen e Lee Roth avevano già provato a sotterrare l'ascia di guerra nel 1996, ma le promesse di pace erano naufragate quasi subito per il riaffiorare di vecchie ruggini.



Il nuovo progetto sembra essere un appiglio più concreto per i supporter, che potranno vedere in azione i loro idoli nel tour che dal prossimo febbraio toccherà diverse città degli Stati Uniti.