Miley Cyrus perde la verginità a Parigi

Cresce l'attesa per l'arrivo nelle sale di "LOL - Solo Quando Rido" ("LOL: Laughing Out Loud"), la commedia con Miley Cyrus e Demi Moore. Un'accoppiata inedita che stupirà i fan. Miley infatti, lontana ormai dal volto acqua e sapone di "Hannah Montana", diventa Lola (soprannominata Lol): una ragazza spericolata con la voglia di perdere la verginità. Ad "arginarla" la mamma Demi Moore. In Rete circola il trailer e Miley è pronta a turbare.

Lola dunque è una figlia scapestrata e ribelle che non vede l’ora di crescere.



Anne (Demi Moore) è una madre single che avrebbe voglia di ritrovare l’entusiasmo della sua adolescenza. Lo scontro tra le due porterà alla prima cotta dell’una e alla riscoperta di se stessa dell’altra. Alla fine la distanza generazionale si annulla con un sorriso



E' il remake dell’omonimo film francese, che con oltre 35 milioni di euro di incasso ha sorpreso la Francia 2 anni fa. "LOL – Solo quando rido" è stato soprannominato “Il Tempo delle Mele” delle nuove generazioni.



"La trama è coinvolgente - ha dichiarato la Cyrus all'agenzia Reuters -. Parla di una figlia coinvolta in storie con ragazzi sbagliati, fa uno di droghe e diserta la scuola, ma la madre la mette su un piedistallo. Mi sono innamorata subito di questo film ed è per questo che ho accettato".