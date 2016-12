Crescentini: "Playboy? Una scelta azzardata"

foto Playboy Correlati SENZA VELI E HOT 11:10 - "Quando è uscita la mia copertina per un mese scantonavo davanti all'edicola, mi sentivo imbarazzata" confessa candidamente Carolina Crescentini, ripensando agli scatti hot concessi alla celebre rivista erotica. Un piccolo errore, dunque, che non ha fermato una delle attrici più poliedriche del cinema italiano, presto sul grande schermo con "L'Industriale", dove interpreterà la moglie di un borghese in declino. - "Quando è uscita la mia copertina per un mese scantonavo davanti all'edicola, mi sentivo imbarazzata" confessa candidamente, ripensando agliconcessi alla celebre rivista erotica. Un piccolo errore, dunque, che non ha fermato una delle attrici più poliedriche del cinema italiano, presto sul grande schermo con "", dove interpreterà la moglie di un borghese in declino.

La Crescentini, da sempre lontana da scandali e gossip, non fa mistero di essersi pentita di quel lampo di "protagonismo" e la prende sul ridere: "Se uno è pudica è meglio che si astenga da certi exploit. A 80 anni il mio protagonismo mi sembrerà comico".



Ne "L'Industriale" Carolina sarà Laura, la moglie di un piccolo industriale - interpretato da Pierfrancesco Favino - costretto ad indebitarsi per salvare la sua impresa. "La crisi ha un riflesso psicologico straziante nelle coppie" - riflette la Crescentini - "Perché il lavoro che ti dà l'identità, ti fa essere ciò che sei agli occhi di tua moglie".



Il film, in uscita il prossimo 13 gennaio, vanta la regia di Giuliano Montaldo, che aveva già diretto l'attrice ne "I demoni di San Pietroburgo".