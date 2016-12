Una serata speciale con "Mistero Buffo"

foto Ufficio stampa 14:03 - Torna a Milano "Mistero buffo", lo spettacolo che ha rivoluzionato il teatro italiano. A portarlo in scena al teatro Smeraldo il 16 gennaio Dario Fo e Franca Rame, che presenteranno una selezione dai testi dello spettacolo "dei primordi". "Mistero buffo" è stato rappresentato per la prima volta nel 1969 e da allora è stato replicato centinaia di volte in giro per il mondo, arricchendosi di nuovi testi e diventando il "marchio di fabbrica" della coppia. - Torna a Milano "", lo spettacolo che ha rivoluzionato il teatro italiano. A portarlo in scena alil 16 gennaio, che presenteranno una selezione dai testi dello spettacolo "dei primordi". "" è stato rappresentato per la prima volta nel 1969 e da allora è stato replicato centinaia di volte in giro per il mondo, arricchendosi di nuovi testi e diventando il "marchio di fabbrica" della coppia.

Lo spettacolo, al suo debutto, fu fortemente osteggiato dalla cultura teatrale istituzionale, che vedeva nei monologhi in grammelot di Dario Fo e Franca Rame una "brutta copia" delle pièce più prestigiose.



A distanza di quasi mezzo secolo la magia di "Mistero Buffo" non smette di incantare il pubblico di tutto il mondo, grazie all'abilità mimica degli interpreti e ai numerosi testi che l'hanno man mano arricchito. La pièce si conferma così ancora oggi un progetto in continua evoluzione, basato sull'improvvisazione degli attori e sul genuino divertimento che, sfondando la quarta parete, travolge il pubblico in sala.



