Clooney: "Vorrei essere Angela Merkel"

SEX SYMBOL DI HOLLYWOOD 12:22 - Ha sempre voluto essere una donna tedesca, così davanti alla domanda del settimanale tedesco "Emotion" sul politico che gli piacerebbe interpretare George Clooney non ha dubbi. "Se potessi scegliere un responsabile politico da interpretare sullo schermo - spiega l'attore - sceglierei Angela Merkel". Certo, ci vorrebbe un po' di trucco e tanto cerone, ma il sex symbol di Hollywood assicura che riuscirebbe lo stesso ad essere convincente. - Ha sempre voluto essere una, così davanti alla domanda del settimanale tedesco "" sulche gli piacerebbe interpretarenon ha dubbi. "Se potessi scegliere un responsabile politico da interpretare sullo schermo - spiega l'attore - sceglierei". Certo, ci vorrebbe un po' di trucco e tanto cerone, ma il sex symbol diassicura che riuscirebbe lo stesso ad essere convincente.

Quanto alla vita privata, George (fidanzato con la ex wrestler Stacy Keibler dopo la fine della relazione con Elisabetta Canalis) ha recentemente spiegato che la sua più grande paura è quella di "ferire le persone".



La star de "Le idi di marzo" ammette di aver occasionalmente mentito a parenti e amici quando riteneva fosse meglio una bella bugia che una brutta verità. "Quando dire la verità causa danni è meglio mentire", assicura. Tuttavia, non è questo il tratto che gli piace meno di sé. Clooney, infatti, cambierebbe la sua "reazione alle critiche". Che dopo l'ultima dichiarazione sul suo sogno di vestire i panni della Cancelliera tedesca di sicuro non mancheranno.